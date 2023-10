Tunisie : Séance de travail au ministère de l’agriculture consacrée au suivi de la saison céréalière 2023/ 2024

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, a souligné l’importance de l’action de terrain dans les régions, et du contact direct avec les céréaliers, en vue de déterminer leurs besoins en semences et engrais.

Présidant, le samedi 14 Octobre, une séance de travail en présence des représentants des directions générales, et des établissements sous tutelle, ainsi que des représentants des délégations régionales de développement agricole dans les régions de production des céréales, et de ceux des coopératives de collecte des céréales, ainsi qu’un représentant du groupe chimique tunisien, GCT, le ministre a appelé à fournir les quantités requises de semences, et à donner la priorité absolue aux grandes cultures irriguées, en vue d’améliorer la productivité, face au déficit pluviométrique, et son impact sur les grandes cultures, rapporte ce lundi, le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué.

Il a souligné la nécessité de pourvoir aux besoins des zones agricoles en engrais chimiques dans les délais, et d’œuvrer, constamment, avec l’ensemble des intervenants en vue de parvenir à des solutions anticipatives à tous les éventuels problèmes, en vue de prévenir les perturbations de la distribution dans les régions de production, notamment à l’heure où la demande atteint son point culminant.

Gnetnews