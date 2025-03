Tunisie : Signature d’accords pour la réalisation de projets solaires d’une capacité de 500 MW

Ce lundi 24 mars 2025, un cérémonial de signature d’accords a eu lieu à Tunis pour le lancement de quatre projets solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 500 mégawatts (MW). Ces projets concernent les gouvernorats de Sidi Bouzid (300 MW), Gafsa (100 MW) et Gabès (100 MW).

L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs hauts responsables, dont Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Wajdi Hedhili, ministre des Domaines de l’État, ainsi que Wael Chouchane, secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique. Des diplomates étrangers et des représentants d’entreprises internationales ont également pris part à la cérémonie.

Des projets structurants pour la transition énergétique

Lors de son intervention, la ministre de l’Industrie a souligné l’importance de ces investissements pour le développement des énergies renouvelables en Tunisie. Ces initiatives visent à moderniser les infrastructures énergétiques, à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à stimuler le développement durable dans les régions concernées.

Ces projets, réalisés en partenariat public-privé, permettront d’optimiser la gestion de l’énergie, d’améliorer le raccordement électrique avec l’Europe et les pays voisins, et d’intégrer de nouvelles technologies intelligentes telles que les réseaux électriques intelligents et le stockage d’énergie.

Un impact économique et environnemental significatif

Prévue pour entrer en exploitation en 2027, cette nouvelle capacité énergétique devrait produire environ 1100 gigawattheures (GWh) par an, soit 5 % de la production nationale d’électricité. Elle permettra également d’économiser près de 250 000 tonnes de gaz naturel, représentant une réduction des coûts de près de 125 millions de dollars par an.

L’État tunisien prévoit également de réduire les coûts de production de l’électricité d’environ 200 millions de dinars par an, un avantage considérable dans un contexte de transition énergétique et de pressions économiques croissantes.

Vers un mix énergétique plus durable

Ces accords s’inscrivent dans le cadre de la phase initiale d’un programme national visant à déployer 1700 MW d’énergies renouvelables dans le cadre de contrats de concession. En parallèle, le ministère de l’Industrie poursuit ses efforts en lançant un appel d’offres pour des projets éoliens d’une capacité individuelle de 75 MW.

