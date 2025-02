Tunisie : Signature dâ€™un accord pour un systÃ¨me de vÃ©rification des dÃ©clarations de gaz Ã  effet de serre

Tunisie : Signature d’un accord pour un système de vérification des déclarations de gaz à effet de serre

Une convention de partenariat a été signée, lundi 10 février, au siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, visant à mettre en place un système national de vérification et d’homologation des déclarations de gaz à effet de serre en Tunisie. La cérémonie s’est déroulée sous la supervision de la ministre de l’Industrie, Fatma Thabet Chiboub, en présence du secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, et de la cheffe de cabinet du ministère, Afef Chachi Tayari.

L’accord a été conclu entre trois institutions: l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), représentée par son directeur général, Fethi Hanchi, l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), dirigé par Nafia Boutiti, et le Conseil national d’accréditation (TUNAC), représenté par Yassine Wali.

Un engagement pour un secteur industriel plus compétitif et durable

L’objectif de cette initiative est double : réduire l’empreinte carbone du secteur industriel tout en renforçant sa compétitivité et son accès aux marchés internationaux. La mise en place d’un système reconnu à l’échelle mondiale permettra aux entreprises tunisiennes de se conformer aux standards environnementaux en vigueur et d’attirer davantage d’investissements verts.

Un comité de travail conjoint sera formé entre les trois institutions signataires afin d’assurer une coordination efficace. Il aura pour mission d’établir un cadre réglementaire clair pour la vérification et la certification des déclarations de gaz à effet de serre, de concevoir des programmes de formation spécialisés et de renforcer les capacités des experts locaux pour qu’ils puissent mener ces opérations conformément aux normes internationales.

Un cadre institutionnel structuré pour la certification carbone

L’INNORPI sera chargé de vérifier et d’homologuer les déclarations d’émissions carbone, tandis que le TUNAC veillera à leur accréditation et à leur conformité aux normes internationales. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation seront organisées en collaboration avec les centres techniques industriels afin d’informer les entreprises sur l’importance de ce dispositif et son rôle dans l’amélioration de leur performance environnementale.

Cette convention marque une avancée vers une économie à faible émission de carbone en Tunisie. Elle renforce la transparence et la crédibilité des déclarations environnementales des entreprises, leur permettant de répondre aux exigences des marchés internationaux et de contribuer aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique.

Gnetnews