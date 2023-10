Tunisie : Signature d’une convention entre le ministère de l’enseignement supérieur et l’école technologique supérieure de Montréal

Dans le cadre de sa participation à la conférence des ministres de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique francophones, qui se tiendra les 01 et 02 novembre, dans sa septième édition, au Québec (Canada), le ministre de l’Enseignement supérieur, Moncef Boukthir s’est rendu ce 30 octobre en visite à l’école technologique supérieure (ETS) à Montréal, en présence de Gagnon François, directeur général de l’Ecole, Heykel Mahfoudh, directeur de la mission tunisienne universitaire de Tunisie en Amérique du Nord, (MUTAN), et le chargé d’affaires de l’ambassade de Tunisie à Ottawa.

Une déclaration commune a été signée lors de la visite, visant à renforcer la coopération entre le ministère et l’école précitée, dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Le ministre a pris connaissance des différentes activités de recherche et d’innovation technologique menées par les étudiants, comme il a rencontré les professeurs et étudiants tunisiens dans cette école.

Gnetnews