Tunisie : Six opÃ©rations de migration clandestine dÃ©jouÃ©s, des Subsahariens, Asiatiques et Tunisiens sauvÃ©s

Tunisie : Six opérations de migration clandestine déjoués, des Subsahariens, Asiatiques et Tunisiens sauvés

La Direction générale de la garde nationale annonce, ce lundi 09 Octobre, que six opérations de franchissement illégal ont été déjoués, et des Tunisiens et étrangers empêchés de franchir les frontières illégalement.

Le district de la garde maritime du Centre, et terrestre de Sfax ont déjoué six opérations de franchissement illégal des frontières, et a sauvé 135 migrants (99 de nationalité subsaharienne, 32 asiatiques, et 04 Tunisiens), indique le porte-parole de la DGGN dans un communiqué.

Quelque 32 personnes recherchées ont été arrêtées, outre la saisie de 07 embarcations en métal, et 05 motos.

Les mesures légales ont été prises à leur sujet.

Gnetnews