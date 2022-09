Tunisie : Sommet arabe, Libye et relance post-Covid au centre d’un entretien Jarandi/ Lamamra Ã  New-York

Tunisie : Sommet arabe, Libye et relance post-Covid au centre d’un entretien Jarandi/ Lamamra à New-York

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, s’est entretenu hier, lundi 26 septembre, avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra, en marge de leur participation à la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, du 20 au 26 septembre 2022 à Tunis.

Les deux parties ont échangé les points de vue sur « les principales affaires d’intérêt commun, les évolutions de la situation sur la double-scène régionale et internationale, et les défis qui en découlent en termes sécuritaire, économique et social », rapporte ce mardi, un communiqué, du département du Nord-Hilton.

Il a été question « des efforts et initiatives onusiens pour faire face à ces défis, s’agissant notamment de la sécurité alimentaire, des répercussions des changements climatiques, la hausse de l’inflation et les difficultés auxquelles font face les pays en voie de développement, notamment en Afrique, pour surmonter les répercussions du Covid-19, se remettre de la pandémie, ainsi que la crise russo-ukrainienne dans ses différentes dimensions ».

Dans la perspective de l’accueil par l’Algérie du prochain sommet arabe, et ses réunions ministérielles préparatoires du 28 octobre au 02 novembre prochain, et de la passation de la présidence de la Tunisie à l’Algérie, les deux ministres ont affirmé l’importance que revêt cette échéance arabe en matière de mise en place de solutions répondant aux exigences de l’étape, à la lumière des circonstances internationales et régionales. D’autant que le sommet arabe intervient après une absence de près de trois ans, où le monde a connu des mutations profondes et rapides requérant la prise de décisions décisives.

Jarandi et Laâmamra ont appelé à développer les mécanismes de l’action arabe commune, et conjuguer les efforts en vue de relancer les processus de règlement politique, des différents conflits et crises dans la région. Ils ont mis l’accent sur « le caractère central de la cause palestinienne et la nécessité de mobiliser l’appui international en vue de parvenir à une solution juste et durable rendant au peuple palestinien ses droits légitimes, et lui permettant d’instaurer son Etat indépendant et souverain, dont la capitale est al-Quds el-Sherif ».

Les deux ministres ont, de surcroît, affirmé « la nécessité de poursuivre les efforts pour aider les protagonistes libyens à parvenir à un règlement politique, via le dialogue, mettant fin à la crise, rétablissant la sécurité et la stabilité en Libye, et en préservant l’unité et la souveraineté », réitérant leur « rejet de toutes les formes d’ingérence étrangère dans ses affaires intérieures ».

Gnetnews