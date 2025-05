Tunisie-Suisse : Vers un renforcement du partenariat touristique et artisanal

Le ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, M. Sofiane Tekaya, a reçu ce lundi 26 mai 2025 à Tunis M. Josef Renggli, ambassadeur de Suisse en Tunisie, pour une réunion consacrée à l’évaluation et au développement de la coopération bilatérale dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat.

Au cours de cet échange, le ministre a présenté la stratégie gouvernementale visant une croissance touristique équitable et durable, notamment à travers des programmes régionaux qui ont débuté à Gafsa avec l’organisation des journées du tourisme et de l’artisanat. Ces initiatives ont abouti à plusieurs recommandations concrètes, dont la création d’unités de gestion des destinations touristiques (DMO), à commencer par Gafsa.

Les deux parties ont également passé en revue les résultats des projets conjoints réalisés avec l’appui de la Coopération suisse pour le développement technique. Parmi ces actions, figurent la mise en place des unités de gestion des destinations à Tunis-Carthage, Djerba et Zarzis, ainsi que divers programmes de formation qui ont contribué à renforcer les compétences des acteurs locaux et dynamiser le développement touristique régional.

L’importance d’adopter une approche terrain axée sur l’amélioration des infrastructures, la propreté et l’aménagement des parcours touristiques a été soulignée, dans le cadre d’une vision intégrée conciliant les dimensions environnementales, économiques et touristiques.

De son côté, l’ambassadeur suisse a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération existante et réaffirmé l’engagement de la Suisse à poursuivre son appui au développement d’un tourisme responsable et alternatif. Il a annoncé le lancement prochain de nouveaux projets conjoints avec le ministère, dont les détails seront dévoilés fin juin 2025.

Enfin, un accord a été conclu pour organiser prochainement un forum rassemblant l’ensemble des acteurs du secteur touristique, ainsi que les partenaires internationaux, afin de consolider les échanges et définir une feuille de route commune pour promouvoir un développement touristique durable et intégré à l’échelle régionale.

