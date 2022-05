Tunisie/ Aliments pour bÃ©tail : Le ministÃ¨re du Commerce pointe des pratiques d’entente illicite et de position dominante

Tunisie/ Aliments pour bétail : Le ministère du Commerce pointe des pratiques d’entente illicite et de position dominante

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce ce mardi 10 Mai avoir ouvert « une enquête économique, suite aux augmentations démesurées et simultanées enregistrées dans les prix de vente de l’alimentation pour bétail ».

Cette enquête a révélé « une série d’indicateurs sur des pratiques de concurrence déloyale, liées à la fixation des prix sans respecter la règle de l’offre et de la demande, ainsi que d’une position dominante du marché de la part des intervenants dans la production et la distribution de ces produits, pour imposer leur politique commerciale et de prix ».

Le ministère dit avoir saisi immédiatement le Conseil de la Concurrence pour « transgression de l’article 5 n’o 36 de l’année 2015, régissant la réorganisation de la concurrence et des prix ».

Le même département rappelle l’ensemble des intervenants du secteur que ce type de pratiques d’entente illicite sont proscrites par la loi, et font courir à leurs auteurs les plus lourdes sanctions.

Il les presse « à s’en tenir à la législation en vigueur pour garantir la transparence et l’intégrité des transactions, et à opter pour le dialogue entre les différentes parties prenantes pour étudier tous les problèmes sectoriels ».

Gnetnews