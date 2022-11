Tunisie : Taboubi appelle Saïed à examiner le report des élections législatives

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a appelé ce jeudi 10 novembre, à examiner le report des élections législatives du 17 décembre, afin que la composition de la nouvelle Assemblée des représentants du peuple (ARP), soit l’expression de la volonté des électeurs.

Lors d’un rassemblement ouvrier, organisé à la RNTA, le chef de la centrale syndicale a appelé le président de la république, Kaïs Saïed, « à opérer des révisions, en vue de réunir les conditions de réussite de l’échéance électorale législative », considérant que « le fait qu’aucun candidat ne se soit présenté à plus d’une circonscription électorale, comme étant une preuve de l’existence de plusieurs failles dans la loi électorale », rapporte Echaâbnews.

Il a affirmé la nécessité que le cadre législatif, régissant les élections, soit garant du droit à se porter candidat, et permet une compétition sur la base des programmes.

Les positions de l’organisation syndicale émanent de l’indépendance de sa décision, et est loin d’adopter une position de n’importe quelle partie politique, qu’elle soit au pouvoir ou dans l’opposition, a-t-il souligné.

Noureddine Taboubi a ajouté que la centrale syndicale considérait « les libertés publiques et les droits de l’homme, dont la liberté d’organisation syndicale, de travail et de manifestation, comme étant indivisibles. Ce n’est pas une fatalité pour les Tunisiens de vivre sous la dictature et la répression, mais devront tracer, à travers l’exercice de leur droit, une réalité répondant à leurs aspirations ».

Le chef de la centrale syndicale a réitéré l’opposition de son organisation à la privatisation des entreprises publiques, appelant à les réformer, et à les pérenniser.

Gnetnews