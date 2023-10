Tunisie : Le ministre du Tourisme termine sa visite dans le sud à Tataouine, avec l’objectif d’en faire une destination alternative

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a coprésidé, avec le gouverneur de Tataouine, Hafedh Fitouri, samedi 29 Octobre, le conseil régional du Tourisme dans le gouvernorat de Tataouine, consacré au suivi des décisions du Conseil ministériel, tenu le 06 juillet 2023, au sujet du tourisme saharien et oasien.

Le ministre a évoqué les principaux défis du secteur touristique, notamment le tourisme saharien et oasien, sa valorisation, et sa commercialisation, en tant que destination alternative.

Les différentes mesures prises visent à conférer à ce secteur plus de diversité et de flexibilité, de manière à garantir la durabilité du tourisme tunisien, à travers notamment la révision du cadre législatif, le développement du produit, le transport, la protection de l’environnement, la promotion des ressources humaines, la commercialisation… Chose qui requiert plus d’efforts, en collaboration avec les professionnels et l’ensemble des intervenants, pour traduire dans les faits ces décisions, déployer une stratégie à même de développer le tourisme dans la région, et valoriser le legs civilisationnel et culturel qu’elle recèle, l’habilitant à devenir une destination touristique prometteuse, a souligné le Belhassine.

Il a ajouté que son ministère met en oeuvre une stratégie en vue de la valorisation de nombreux sites archéologiques et historiques, et leur exploitation, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles.

Le ministre a réitéré l’appel à l’adoption du concept de Destination Management Organisation (DMO), lequel contribuera à valoriser les attributs touristiques de Tataouine, à l’instar d’el-Ksour, ce qui permet de créer de nouvelles opportunités pour l’investissement et l’accès à de nouveaux marchés pour les produits locaux.

Gnetnews