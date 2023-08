Tunisie : Températures clémentes en ce jeudi 10 août

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 10 août, par un ciel dégagé et peu nuageux dans la plupart des régions.

Les températures sont plutôt clémentes, les maximales sont comprises entre 28 et 33° dans les régions côtières, et entre 34 et 39° à l’intérieur du pays.

Le vent est faible à modéré, oscillant entre 15 et 30 km/ heure.

La mer est, globalement, peu agitée, et localement, houleuse, au Nord.

