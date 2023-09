Tunisie : Températures clémentes, vent violent sur les côtes

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 05 septembre, par un ciel peu nuageux dans la plupart des régions.

Les températures maximales seront comprises entre 28 et 34° dans les régions côtières Est et sur les hauteurs, et entre 34 et 38° dans le reste des régions.

Le vent soufflera fort du secteur Nord, près des côtes Est, et se renforce au Sud la nuit, avec des tempêtes de sable locales faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est très agitée, et localement houleuse sur les côtes Est, et très agitée sur le reste des côtes.

Gnetnews