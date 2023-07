Tunisie : Prévisions météorologiques de ce lundi 03 juillet 2023

Ce début de semaine sera marqué par un temps estival, par excellence. Le ciel sera, peu nuageux, au Nord et au Centre, et partiellement gris au Sud.

Des foyers orageux sont prévus, l’après-midi, sur les hauteurs, ils seront accompagnés par des pluies éparses, avec chute de grêle à des endroits limités.

Le vent baissera d’intensité, sa vitesse maximale régressera à 40 km/ heure.

La mer est agitée au Nord, peu agitée à houleuse sur les côtes Est

Les températures demeurent élevées, les maximales seront comprises entre 28 et 34° dans les régions côtières et sur les hauteurs. Elles seront entre 36 et 41° dans le reste des régions.

Le mercure atteindrait les 43° à l’extrême Sud, avec l’apparition du sirocco.

