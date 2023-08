Tunisie : TempÃ©ratures Ã©levÃ©es, orages et pluies dans plusieurs rÃ©gions

Tunisie : Températures élevées, orages et pluies dans plusieurs régions

A quelques jours de l’avènement de l’automne, le 30 août prochain, selon le calendrier agraire, les conditions météorologiques continuent à être variables d’un jour à l’autre, sur fond d’une chaleur toujours suffocante.

Ce jeudi 24 août sera marqué par un ciel, partiellement, nuageux dans la plupart des régions. Des foyers orageux sont attendus, localement, ils seront accompagnés de pluies, par moment intenses, l’après-midi dans les régions du Centre-Ouest et du Sud, et localement, dans les régions Est, avec chute de grêle.

Les températures sont toujours élevées. Les maximales sont comprises entre 32 et 36° près des côtes Est, et sur les hauteurs, et entre 35 et 39° dans le reste des régions, atteignant les 41° au Sud-Ouest, avec l’apparition du sirocco, localement.

Le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement, l’après-midi près des Côtes Nord, et pendant l’apparition des nuages orageux.

