Tunisie : Températures en hausse, avec coups de sirocco

Une météo aux allures estivales prévaudra, ce vendredi 16 Juin, avec un ciel partiellement nuageux dans la plupart des régions de Tunisie.

Les températures seront en hausse avec des maximales comprises entre 27 et 32° au Nord et au Centre, et entre 33 et 37° au Sud, avec l’apparition des coups de sirocco.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes.

La mer est très agitée à agitée.

Gnetnews