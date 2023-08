Tunisie : TempÃ©ratures en hausse, des orages l’aprÃ¨s-midi dans certaines rÃ©gions

Tunisie : Températures en hausse, des orages l’après-midi dans certaines régions

Ce vendredi 18 août sera marqué par un temps estival par excellence, à tendance caniculaire.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit un ciel dégagé et peu nuageux dans la plupart des régions, les nuages iront en se densifiant, l’après-midi, dans les régions Ouest du Nord et du Centre, où des foyers orageux accompagnés de pluies sont attendus.

Les températures seront en hausse relative ; les maximales sont comprises entre 33 et 38° dans les régions côtières, et entre 38 et 42° dans le reste des régions.

Le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement, l’après-midi près des côtes.

La mer est agitée dans la région de Serrât, et le Golfe d’Hammamet, et peu nuageux sur le reste du littoral.

Gnetnews