Tunisie : TempÃ©ratures infÃ©rieures Ã  40Â°, orages et pluies dans plusieurs rÃ©gions

Tunisie : Températures inférieures à 40°, orages et pluies dans plusieurs régions

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 22 août, par des nuages denses au Sud-est, avec l’apparition de foyers orageux, accompagnés de pluies, localement intenses.

Les précipitations engloberont, l’après-midi les régions du centre, et celles du Nord-ouest, et du Sud, avec la chute locale de la grêle.

Le vent soufflera, relativement, fort l’après-midi, près des côtes Est et au Sud.

La mer est, localement, peu agitée dans la région de Serrât, et agitée sur le reste du littoral.

Les températures sont plus ou moins clémentes. Les maximales sont comprises entre 29 et 34° près des Côtes et du Sud-est, et sur les hauteurs, et entre 35 et 38° dans le reste des régions.