Tunisie : Températures plus ou moins supportables ce mercredi 16 août

Les conditions météorologiques sont marquées ce mercredi 16 août par un ciel peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Les maximales seront comprises entre 30 et 34° dans les régions côtières Est, et entre 35 et 41° dans le reste des régions.

Le vent est de secteur Est, faible à modéré, et se renforce, relativement, près des côtes Nord.

La mer est agitée sur les côtes Nord, à peu agitée dans le reste du littoral.

Gnetnews