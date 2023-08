Tunisie : TempÃ©ratures stationnaires, orages et grÃªle dans certaines rÃ©gions

Tunisie : Températures stationnaires, orages et grêle dans certaines régions

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 23 août 2023, par des températures stationnaires et un temps pluvieux dans certaines régions.

Les maximales sont comprises entre 30 et 36° près des côtes du Sud-est, et sur les hauteurs, et entre 35 et 39° dans le reste des régions.

Le vent est faible à modéré dans les majeures parties de la Tunisie, la mer est agitée à peu agitée.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit des pluies locales, le matin, au Sud-est, et puis des nuages passagers dans la plupart des régions.

Les nuages seront plus denses l’après-midi dans les régions Ouest, avec l’apparition de foyers orageux accompagnés de pluies, par moment intenses, et chute locale de grêle.

Les intempéries engloberont, par la suite, les régions Est.

