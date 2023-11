Tunisie : Temps automnal, vent violent et prÃ©cipitations

Tunisie : Temps automnal, vent violent et précipitations

L’automne entame son troisième et dernier mois, et l’on continue à espérer le changement salvateur, et des pluies à même de rompre ce long cycle d’une sécheresse fortement préjudiciable.

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 02 novembre, par un temps, partiellement, nuageux dans la plupart des régions. Les nuages s’amoncelleront, progressivement, dans le ciel et se densifieront, notamment au Nord, avec des pluies attendues à l’extrême Nord-Ouest, à la fin de la nuit.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes.

La mer est très agitée, à houleuse au Nord ; agitée à très agitée dans le reste des champs marins.

Les températures sont comprises entre 27 et 34°, elles seront dans la limite de 25° sur les hauteurs.

