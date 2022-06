Tunisie : Temps calme et ensoleillÃ©, tempÃ©ratures en hausse

Tunisie : Temps calme et ensoleillé, températures en hausse

La saison estivale s’installe carrément dans nos contrées, avec le beau temps qui prévaut en ce début de semaine.

Les conditions météorologiques sont marquées par un calme relatif et un recul de l’activité du vent, dont la vitesse régresse à moins de 40 km/ heure.

La mer est peu agitée dans la région de Serrât, et agitée dans les autres champs marins, selon le premier bulletin météo de la journée.

Les températures seront en légère hausse, avec des maximales comprises entre 28 et 33° dans les régions côtières, et entre 34 et 39° à l’intérieur du pays.

Un ciel ensoleillé, et par moments peu nuageux, enveloppera la plupart des régions.

Gnetnews