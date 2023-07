Tunisie : Prévisions météorologiques du jeudi 27 juillet 2023

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 27 juillet, par un temps clément. Les températures continuent à être au niveau des normales saisonnières.

Les maximales seront comprises entre 31 et 36° dans les régions côtières, et entre 36 et 41° à l’intérieur du pays, atteignant les 44° à el-Borma et Borj el-Khadhra avec l’apparition des coups de siroco.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit une baisse relative de l’activité du vent ; sa vitesse maximale reculera à moins de 40 km/ heure.

La mer est très agitée à houleuse. Le ciel sera peu nuageux dans la plupart des régions.

Gnetnews