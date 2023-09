Tunisie : Temps nuageux et chaud, orages l’après-midi

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 22 septembre, par un ciel partiellement gris dans la plupart des régions.

Les nuages se densifieront au Nord, l’après-midi, avec l’apparition de foyers orageux, accompagnés de pluies éparses.

Le premier bulletin météo de la journée prévient contre l’activité du vent, laquelle requiert la vigilance près des côtes.

La mer est agitée à très agitée.

Les températures semblent suivre un courbe ascendante. Les maximales sont comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières, et entre 37 et 42° à l’intérieur du pays, avec des coups de siroco.

Gnetnews

.