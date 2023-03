Tunisie : Tour d’horizon de la situation économique lors d’une rencontre entre Samir Saïed et une délégation de la commission européenne

Le ministre de l’Economie et des Finances, Samir Saïed, a rencontré ce mardi 21 Mars, une délégation de la commission européenne, en visite de travail en Tunisie, conduite par le Directeur Général du voisinage et de la politique de l’élargissement, Gert Jan Koopman.

Cette rencontre à laquelle a été présent l’ambassadeur de l’Union européenne, Marcus Cornaro, a porté, notamment, sur « la coopération financière et technique entre les deux parties, et les instruments existants en vue de la renforcer davantage la prochaine période ».



Le ministre a présenté aux membres de la délégation, « les principaux aspects du programme national des réformes, décidé récemment par le gouvernement tunisien, et visant à améliorer la cadence de croissance, à rétablir les équilibres financiers, et à consolider les acquis sociaux ». Outre « les réformes et mesures édictées pour améliorer le climat des affaires, l’investissement et accélérer la cadence de mise en oeuvre des projets publics et privés ».

Samir Saïed a mis l’accent sur « la solidité des relations entre la Tunisie et l’Union européenne, ainsi que le soutien européen à la Tunisie dans son processus de réforme et de développement, et face aux difficultés imposées par les crises mondiales successives, notamment la crise sanitaire du Covid-19 et les répercussions de la guerre russo-ukrainienne ».

Le ministre a évoqué « les opportunités existantes pour renforcer le partenariat et les investissements européens en Tunisie, à travers l’investissement direct, ou dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé, notamment dans les secteurs prometteurs comme les énergies renouvelables, l’hydrogène vert, le dessalement de l’eau de mer, l’épuration des eaux usées pour leur réutilisation dans les industries pharmaceutiques, les composants automobiles, la recherche, le renouveau et autres ».

L’état d’avancement de la réalisation de la ligne d’interconnexion électrique, Elmed, va ouvrir de nouvelles perspectives pour la réalisation de projets stratégiques, renforçant les liens et le partenariat entre les deux parties, a-t-il dit.

Gert Jan Koopman a indiqué que cette visite était une occasion de s’enquérir de la situation économique de la Tunisie, des difficultés posées, outre la marche des réformes décidées, et ses besoins en termes d’appui et de soutien.



« La Tunisie représente un partenaire politique et stratégique de l’Union européenne », a-t-il souligné, évoquant « le rôle actif que l’investissement privé pourrait jouer en matière de consolidation et de diversification du partenariat existant ».

Il a exprimé « les dispositions de la commission européenne à poursuivre le dialogue et les concertations autour des programmes de coopération de la prochaine étape, en exploitant les mécanismes à même de la développer davantage ».

Le Directeur Général du voisinage et de la politique d’élargissement a dit l’importance de coordination avec les autres bailleurs de fonds, ce qui confère plus d’efficacité aux programmes de soutien au développement et aux réformes.

Koopman a dit les dispositions « à appuyer le gouvernement tunisien dans ses négociations avec le Fonds monétaire international », soulignant l’importance d’accélérer la cadence de mise en oeuvre des réformes.

Le responsable européen a affirmé « la nécessité de parachever l’accord avec le FMI, afin que l’Union européenne puisse renforcer le soutien à la Tunisie, en termes de financement des projets publics et l’appui du budget ».

Gnetnews