Tunisie : Tourisme et artisanat, fer de lance du développement à Médenine

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, s’est rendu hier dimanche, en visite de travail dans le gouvernorat de Médenine, où il a présidé une opération de remise des équipements et appareils de traitement des matières premières, au profit des céramistes de Guelela, dans le cadre du programme, « Tunisie Créative ».

Le ministre a échangé avec les artisans de la région, et a écouté leurs préoccupations et suggestions, en vue d’un meilleur développement de leurs activités.

Belhassine a présidé avec le gouverneur de Médenine, Saïd Ben Zayed, l’ouverture d’une journée de sensibilisation sur l’entreprenariat et l’autonomisation de la femme, dans le domaine de l’Artisanat, et a décoré des artisanes qui se sont distinguées dans le gouvernorat de Médenine, à l’occasion du 13 août, fête de la femme.

Le ministre s’est arrêtée à la foire de l’Artisanat de Guelela, un lieu où les Artisanes exposent leurs produits, et s’est enquis de l’importante activité touristique dans la zone touristique Djerba – Zarzis, indique le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Le secteur du tourisme et de l’Artisanat revêt une importance particulière dans la région, en matière de dynamique économique et commerciale, et de création de postes d’emploi directs et indirects, a-t-il souligné.

Environ 80 % des Artisans dans les différents gouvernorats du pays sont des femmes, un secteur qui mérite d’être appuyé, pour sa contribution dans la relance de la cadence de développement sur les plans local, régional et national, a-t-il déclaré en substance.

