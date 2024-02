Tunisie : Tous les conseils locaux, régionaux, des districts ainsi que la 2ème chambre se tiendront d’ici le 05 avril

Le porte-parole de l’Instance supérieure Indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, a supposé, ce vendredi 23 février, l’adoption par le Conseil de l’instance des résultats définitifs du second tour des élections des conseils locaux, mardi prochain, à l’issue de la parution, lundi, de la part du tribunal administratif, de ses décisions définitives, lors de son assemblée générale juridictionnelle.

Dans une déclaration médiatique, relayée par la TAP en marge d’une journée de formation, autour du parachèvement du processus d’installation du Conseil national des régions et districts, organisé à l’Institut supérieur des études technologiques à Kasserine, il a indiqué que le début de la tenue et l’appel à la tenue des conseils locaux, devraient démarrer 48 heures après l’annonce des résultats définitifs. Idem pour le démarrage des procédures du tirage au sort relatif à l’élection des conseils régionaux, et puis la tenue des conseils régionaux.

Les candidatures au conseil national des régions et districts, ainsi que les candidatures aux conseils des districts auront lieu dans la foulée.

Il a supposé que toutes ces procédures se terminent en l’espace d’un mois, de manière à ce que tous les conseils entament leurs travaux au plus tard le 05 avril.

Gnetnews