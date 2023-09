Tunisie : Tout savoir sur le programme d’aides sociales spécial rentrée

Le programme d’aides sociales au profit des élèves et étudiants, parmi les enfants des familles démunies et à revenu limité, inscrits dans le dispositif d’Amen social, concernera 500 mille élèves, et 30 milles étudiants.

Ce programme décidé, à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire, alloue une indemnité 100 dinars par élève, et 120 dinars par étudiant, a annoncé ce mardi 05 septembre, le ministre des Affaires sociales, lors d’une conférence de presse.

Les élèves inscrits dans les classes préparatoires des écoles publiques ne seront pas en reste. Quelque 18 mille enfants bénéficieront ainsi de la prime de la rentrée, moyennant 100 dinars/ élève, dans le cadre d’un programme financé en collaboration avec l’UNICEF. Outre la gratuité du transport pour les élèves et étudiants, une enveloppe de 3 millions de dinars a été allouée pour l’achat d’abonnements de transport au profit de la même catégorie, dans le cadre d’une convention avec le ministère du Transport.

Le ministère distribuera, par ailleurs, des aides provisoires, essentiellement des fournitures scolaires, aux enfants des familles indigentes et à revenu limité, autres que ceux inscrits dans le programme d’Amen social.

Le ministère annonce, également, la création d’un centre international de promotion des personnes handicapées, ainsi que 24 centres pilotes d’éducation spécialisée dans chaque gouvernorat, la rentrée scolaire sera ainsi assurée pour 15 000 élèves porteurs d’un handicap.

Ce faisant, quelque 101.500 cartables comportant des fournitures scolaires seront distribués aux enfants des familles démunies, moyennant une enveloppe de 4.5 millions de dinars. C’est l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) qui en aura la charge, une fois les recoupements nécessaires effectués, pour éviter le double bénéfice des aides sociales.

L’UTSS a, de surcroît, élaboré un programme de la rentrée scolaire dans les 292 jardins d’enfants publics, outre l’allocation d’une somme de 1.4 million de dinars pour l’aménagement de ces établissements.

