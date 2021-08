Tunisie : Le versement de l’indemnitÃ© exceptionnelle de 300 dinars au centre de la visite du prÃ©sident de la banque mondiale

Tunisie : Le versement de l’indemnité exceptionnelle de 300 dinars au centre de la visite du président de la banque mondiale

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, s’est entretenu ce vendredi 27 Août au siège du ministère, avec le président de la banque mondiale, pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), et la délégation l’accompagnant, Ferid Belhaj.

Cette rencontre a porté sur l’examen de l’état d’avancement du programme d’Amen social, de l’actualisation du registre des familles démunies, et de l’identifiant unique.

Les deux parties ont, par ailleurs, examiné le financement du projet de protection sociale visant à faire face aux répercussions de la pandémie du Covid-19, notamment le versement à compter du 1er septembre des aides financières exceptionnelles.

Ferid Belhaj s’est dit soulagé envers le travail réalisé par le ministère des Affaires sociales, en collaboration avec les autres partenaires. Cette réussite encourage la banque mondiale à poursuivre la coopération, et à appuyer les programmes de l’Etat et du ministère en matière de protection sociale et de lutte contre la pauvreté et de sécurité sociale.

