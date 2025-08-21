Tunisie/Transport : Lancement de la vente des abonnements scolaires et universitaires pour 2025/2026

La campagne de vente des abonnements de transport scolaire et universitaire pour la première tranche de l’année scolaire 2025/2026 débutera le lundi 25 août 2025.

Les abonnements seront valables sur les réseaux de bus, métro et la ligne ferroviaire Tunis – La Goulette – Marsa. La distribution se fera à travers 151 bureaux de poste, dont 130 dans le Grand Tunis (56 à Tunis, 19 à Ariana, 35 à Ben Arous et 20 à Manouba) et 21 dans les centres des autres gouvernorats.

Cinq points de vente principaux ont également été mis en place par la Société de Transport de Tunis pour faciliter l’achat des abonnements :

-Agence commerciale El Menzah 4, en face de la station terminale du métro ligne 6

-Agence commerciale de la Cité Khadhra

-Agence commerciale à la station de correspondance « Slimane Kahia » à Manouba

-Agence commerciale à la station « Marsa Plage »

-Point de vente au complexe universitaire de Manouba : Institut Supérieur de Comptabilité et de Gestion des Entreprises

Par ailleurs, un point spécifique sera dédié à la station Tunis Marine pour la ligne TGM afin de corriger ou échanger les abonnements en cas d’erreur.

Les horaires d’ouverture des agences commerciales seront du lundi au vendredi, de 8h à 17h, et le samedi de 8h à 13h.

Les abonnements pourront également être achetés en ligne via le site web : www.ichtirak.poste.tn.

Pour toute information complémentaire, les élèves et étudiants peuvent contacter le centre d’appel de La Poste Tunisienne au 1828 (service 3) ou le numéro vert de la Société de Transport de Tunis : 80.100.345.

Gnetnews