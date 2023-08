Tunisie : Trois ministères annoncent des poursuites contre les pages et les groupes électroniques diffusant rumeurs et informations mensongères

Le gouvernement déclare la guerre à la cybercriminalité. Une réunion conjointe s’est tenue hier, mardi 23 août 2023, entre la ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur, et le ministre des technologies de la Communication, au terme de laquelle, il a été convenu d’opter pour « une méthode conjointe et efficace pour lutter contre les crimes électroniques, poursuivre leurs auteurs, et contrer les réseaux sociaux, lesquels cherchent à attenter aux intérêts de l’Etat tunisien, à travers la diffusion de rumeurs et d’informations mensongères ».

Dans un communiqué conjoint paru, à cette occasion, les trois ministères affirment que « des poursuites pénales ont été enclenchées, pour révéler l’identité des utilisateurs de ces pages, comptes et groupes électroniques, qui utilisent ces plateformes pour produire, diffuser, envoyer et préparer des informations, données et rumeurs mensongères, et imputer des choses inexactes, à des fins de dénigrement, de calomnie, d’atteinte aux droits d’autrui, à l’ordre public, à la paix civile, ainsi qu’aux intérêts de l’Etat tunisien, en cherchant à en salir les symboles ».

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de « la lutte contre les différents crimes liés aux réseaux sociaux, en vue d’en dissuader les auteurs ».

Les trois ministères lancent une mise en garde contre « celui qui contribue à diffuser le contenu d’un site ou page, objet de poursuites judiciaires, de quelque manière que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, qu’il s’expose aux mêmes poursuites ».

La liste des pages ou groupes électroniques, objet de poursuites, sera diffusée, d’une manière périodique sur les sites officiels, font-il savoir.

Gnetnews