Tunisie : Trois ministères planchent sur la pénurie des matériaux de construction sur le marché local

Une séance de travail conjointe tenue hier, lundi 02 novembre, au siège du ministère de l’Equipement et de l’Habitat a planché sur les difficultés auxquelles se heurte le secteur du bâtiment et des travaux publics, au niveau de l’approvisionnement en produits de base, et les problèmes liés aux projets d’infrastructure, et leur impact sur les délais de réalisation, la qualité et les coûts.

Présidée par Sarra Zaâfrani Zenzeri, Neïla Gongi, et Fadhila Rabhi, respectivement ministre de l’Equipement et de l’Habitat ; de l’Industrie, des Mines et de l’Energie ; et du Commerce et de la promotion des exportations, cette réunion a examiné les moyens à même de traiter les dossiers conjoints, et ce en présence de représentants du ministère des Finances, de la haute instance de la Commande publique, ainsi que de hauts cadres des trois ministères en question.

Il a été, entre autres, question des ressources naturelles non-renouvelables, afin d’en améliorer la gestion et les valoriser sur le plan national.

Les participants ont, également, étudié les solutions possibles pour faire face à la hausse continue des prix des matières premières à l’échelle mondiale, notamment les barres de fer utilisées dans la fabrication de l’acier de construction. Il a été convenu d’œuvrer, d’une manière participative, à pallier au manque d’approvisionnement du marché local, en matériaux de construction comme le fer, l’aluminium, le PVC, le bois et autres…et de comprimer les coûts, de manière à accélérer la cadence de réalisation des travaux, actuellement bloqués.

La réunion a affirmé la nécessité d’intensifier la coordination interministérielle, en vue de régler les problèmes en instance, et d’accélérer la cadence de réalisation des projets nationaux.

Gnetnews