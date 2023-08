Tunisie : Un atelier onusien à l’automne sur l’accès au financement dédié aux projets de commerce électronique

La conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le Développement organise en collaboration avec les ministères du Commerce, et des Finances, un atelier de travail autour de la sensibilisation et la formation pour l’accès au financement dédié aux projets de commerce électronique, et ce les 3,4 et 5 octobre à Tunis.

Une trentaine de participants seront sélectionnés de l’ensemble des gouvernorats de Tunisie, parmi les initiateurs de projets de commerce électronique, révèle ce jeudi 03 août, le ministère du Commerce.

Les candidats, souhaitant renforcer leurs capacités en matière d’accès au financement, pourraient postuler à cet évènement, jusqu’au 31 août 2023, via le lien suivant :

https://forms.office.com/e/y6Q9hVkJPt

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la réalisation du plan de travail, eT Ready, issu d’une étude d’évaluation du commerce électronique en Tunisie de l’année 2023.

Gnetnews