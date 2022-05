Tunisie : Un avant-goût de l’été qui dure, un ciel bleu et des températures élevées

Les conditions météorologiques demeurent inchangées. Cet avant-goût de l’été s’inscrit dans la durée.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit la poursuite du climat estival ce jeudi 19 Mai 2022.

Un ciel bleu dégagé à peu nuageux enveloppera l’ensemble du pays.

Les températures seront stationnaires, avec des maximales comprises entre 25 et 30° dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 31 et 36° dans le reste des régions, atteignant localement les 38° au Sud.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes et au sud, avec une vitesse atteignant les 50 km/ heure, et des tempêtes de sable.

La mer est houleuse à agitée dans la région de Serrât et le Golfe de Gabès.

