Tunisie : Un avion militaire achemine une premiÃ¨re cargaison d’aide mÃ©dicale au peuple palestinien

Tunisie : Un avion militaire achemine une première cargaison d’aide médicale au peuple palestinien

Un avion militaire avec à son bord 12 tonnes d’équipements médicaux, et de lait pour enfants, destiné au peuple palestinien, a décollé hier, dimanche 15 Octobre.

Cette première cargaison s’inscrit dans le cadre du soutien du peuple arabe en Palestine, comme l’avait ordonné, le chef de l’Etat le 9 Octobre, à des organismes de l’Etat et au Croissant rouge, rapporte, en substance, la présidence.

Kaïs Saïed avait déclaré que « l’on ne devait pas se limiter aux communiqués, mais il faudrait un soutien réel au peuple palestinien », qui fait face, notamment à Gaza, à une offensive israélienne sans précédent.

L’entité sioniste perpètre depuis 09 jours, des raids incessants, faisant plusieurs centaines de martyrs, des milliers de blessés, et de déplacés, et semant la destruction à tout va. La situation humanitaire s’est totalement dégradée dans l’enclave palestinienne, et les organisations humanitaires ne cessent de tirer la sonnette d’alarme, notamment du fait de la difficulté d’acheminer les aides médicales, qui s’épuisent dans les hôpitaux de Gaza, où la situation est chaotique.

D’autres vols aériens continueront à être organisés la prochaine période dans le cadre du soutien constant et sans conditions, au vaillant peuple palestinien, ajoute la présidence.

Gnetnews