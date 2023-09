Tunisie : Un avion militaire se dirige vers la Libye pour participer aux efforts de recherche et de secours à l’issue des inondations meurtrières

Un avion militaire transportant des équipements médicaux, et d’autres de recherche et de secours s’est envolé hier soir, mardi 12 septembre, vers la Libye, indique la présidence, postant une vidéo sur la préparation de l’appareil sur sa page officielle facebook.

Une équipe de la protection civile s’est également dirigée vers la Libye en vue d’apporter l’aide requise aux Libyens, à l’issue des inondations ayant envahi l’Est de la Libye, et provoqué un grand nombre de victimes et d’immenses dégâts matériels.

Le président de la république avait ordonné, lundi dernier, une coordination urgente avec les autorités libyennes en vue de les aider à surmonter cette épreuve, à travers la mobilisation des moyens humains et matériels appropriés, à même de renforcer les efforts de recherche et de secours et de prodiguer les soins aux blessés ».

Le chef du gouvernement avait appelé hier son homologue libyen, et l’a assuré du soutien de la Tunisie, à travers la mise à disposition de tous les moyens requis pour surmonter, rapidement, les conséquences de la tempête et des inondations.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l’Est libyen, et les inondations qui s’en sont suivies, ont provoqué des conséquences catastrophiques sur de nombreuses villes à Jbel Lakhdar, notamment Derna, avec des cités entières emportées par les eaux. Le gouvernement de l’Est a fait état d’un bilan provisoire de 3000 morts.

Le gouvernement d’union nationale a décidé 2 milliards de dinars pour la reconstruction de Benghazi et Derna.

