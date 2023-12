Tunisie : Un cargo avec 23 mille tonnes de sucre blanc accoste au port commercial Bizerte – Menzel-Bourguiba

Le Cargo, Golden In, a accosté hier, mercredi 27 décembre, au port commercial de Bizerte, avec à son bord, une cargaison de 23 mille tonnes de sucre blanc.

Ce sucre est destiné à la consommation domestique et industrielle, et est importé de l’Inde, au profit de l’Office du Commerce tunisien (OCT).

Le gouverneur de Bizerte a assuré que toutes les conditions étaient réunies, afin que ce cargo de 165 mètres de long puisse accoster, en toute sécurité, dans le bassin du port, et que les mécanismes logistiques et humains nécessaires ont été mis en place pour le déchargement de la cargaison à compter d’hier, et ce en collaboration avec l’office du Commerce, les sociétés d’acconage et de manutention, et des services douaniers, sécuritaires et commerciaux, afin que la marchandise soit acheminée à son destinataire, en toute célérité, a souligné, en substance, le gouverneur de Bizerte.

Dès son entrée en activité, depuis la réparation du pont mobile, le port commercial Bizerte – Menzel Bouguiba, a connu une importante dynamique en termes du mouvement Import/ Export, en accueillant des cargos chargés de produits de consommation pour le marché local, et l’exportation de nombreux produits vers le marché mondial.

Gnetnews