Tunisie : Un cargo italien percute la clôture du pont mobile de Bizerte, précisions de l’OMMP

L’Office de la Marine marchande et des ports revient sur l’accident survenu hier où un navire a heurté le pont mobile de Bizerte.

L’OMMP révèle, dans un communiqué, qu’un cargo italien, EKMEN SKY, a percuté hier, lundi 04 Mars vers 16 heures, la clôture métallique du pont mobile de Bizerte, au moment où il s’apprêtait à accoster à quai du port commercial de Bizerte jouxtant le pont, afin qu’il soit chargé d’acier destiné à l’exportation.

Les remorqueurs du port sont parvenus à tirer le navire et à l’amarrer au quai n’o 1.

Le président de la commission régionale d’organisation des secours et gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, a activé, aussitôt le constat nécessaire effectué, les travaux de la commission et ses plans opérationnels, ce qui garantit la sécurité de cet édifice, ses usagers et les droits de l’Etat tunisien. Outre l’activation du plan routier en vue de rétablir le trafic automobile.

Il a, par ailleurs, présidé une séance de travail, au siège de l’OMMP Bizerte, en présence de l’ensemble des services et structures concernés pour le suivi et l’évaluation, et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Gnetnews