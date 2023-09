Tunisie : Un ciel gris, des orages attendus l’aprÃ¨s-midi

Tunisie : Un ciel gris, des orages attendus l’après-midi

Les spécificités automnales dominent les conditions météorologiques de ces derniers jours.

Le ciel sera, ce jeudi 14 septembre, partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des formations orageuses accompagnées de pluies éparses au Nord Ouest, l’après-midi.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse atteindrait les 40 km/ heure près des côtes.

La mer est globalement agitée.

Les températures sont plus ou moins stationnaires. Les maximales sont comprises entre 30 et 34° dans les régions côtières, et entre 34 et 38° à l’intérieur du pays.

Gnetnews