Tunisie : Prévisions météorollogiques du mardi 31 Octobre

Le ciel sera partiellement nuageux ce mardi 31 Octobre, les nuages seront denses au Nord.

Les températures seront comprises entre 24 et 28° au Nord et sur les hauteurs, et entre 28 et 32° dans le reste des régions, atteignant les 36° à el-Borma et Bord ek-Khadhra.

Des vents violents persistent près des côtes. Des bulletins d’alerte restent, en vigueur, pour la navigation et la pêche.

La mer est très agitée.

Gnetnews