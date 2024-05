Tunisie : Un CMR Ã  la Kasbah autour de la redevance au titre des concessions d’exploitation des parcs d’activitÃ©s Ã©conomiques de Bizerte et de Zarzis

Tunisie : Un CMR à la Kasbah autour de la redevance au titre des concessions d’exploitation des parcs d’activités économiques de Bizerte et de Zarzis

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, ce vendredi 03 Mai 2024, à la Kasbah, un Conseil ministériel restreint, consacré à la poursuite de l’examen du dossier de la redevance spécifique aux concessions d’exploitation du parc des activités économiques de Bizerte et du parc des activités économiques de Zarzis.

Hachani a appelé, en prélude, à la conjugaison des efforts de tous les intervenants pour l’amélioration du climat des affaires, en encourageant l’investissement dans tous les domaines, et en incitant les acteurs économiques tunisiens, et étrangers à s’implanter dans les parcs d’activités économiques, de manière à participer à la croissance économique et au développement durable de la Tunisie.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, a présenté un exposé sur les espaces concernés, évoquant les résultats du suivi des décisions de la dernière session ministérielle du 02 avril 2024.

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, est intervenu, pour sa part, sur la formule adoptée, en matière de traitement des espaces d’activités économiques, et les critères adoptés dans la fixation des montants des redevances.

Après discussions, la réunion a approuvé la proposition du ministère de l’Industrie, sur la manière de calculer les montants fixe et variable de la redevance, en appelant l’ensemble des ministères à émettre leur avis, au sujet du projet d’annexe proposé en l’espace d’une semaine.

