Tunisie : Un Conseil ministériel planche sur le programme national des réformes et la relance de la croissance

Les mesures urgentes pour la relance de la croissance en 2023 et la méthodologie proposée pour la mise en exécution du programme national des réformes ont été au centre d’un conseil ministériel tenu hier, mercredi 19 avril à la Kasbah, sous la présidence de la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

L’actuelle conjoncture économique, et les mesures susceptibles de relancer la croissance à court et moyen terme, ont été examinées en préambule.

Des propositions ont été ainsi formulées pour sortir de la spirale de la faible croissance. L’accent a été mis sur le règlement des problèmes qui entravent le projets d’investissement, la promotion des exportations, et l’accélération de la cadence de mise en œuvre des réformes structurelles, rapporte, en substance, un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le Conseil a recommandé d’œuvrer à garantir la régularité de la production nationale de phosphate, ainsi que l’accélération de la réalisation des projets routiers, et l’amélioration de la production et du rendement de certains secteurs, lesquels sont des catalyseurs de croissance, à l’instar du tourisme, de l’agriculture, de l’industrie et de l’infrastructure.

La méthodologie préconisée en matière de suivi du programme national des réformes était au centre la deuxième partie du Conseil ministériel.

La cheffe du gouvernement a souligné l’importance de ces réformes, et la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes, ce qui permet leur mise en oeuvre, à un rythme plus accéléré, du fait de leurs répercussions positives sur l’activité économique et la relance de la croissance.

Le ministre de l’Economie et de la Planification a mis en exergue l’importance du programme national de réformes, en matière de redressement des équilibres des finances publiques, à moyen terme. « Ces réformes sont nécessaires pour surmonter l’actuelle crise financière », a-t-il affirmé.

Le gouvernement a travaillé, la dernière période, sur des mécanismes supplémentaires de soutien social, comme l’autonomisation économique, et l’amélioration de l’efficacité des petites et moyennes entreprises (PME), en vue de créer les conditions propices et des ressources supplémentaires aux classes moyennes et démunies, de manière à ce que de telles réformes soient en leur faveur, a-t-il souligné.

Gnetnews