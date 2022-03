Tunisie : Des avocats dénoncent que le détenu Mounir Louati, soit empêché d’assister aux funérailles de sa mère

Des avocats expriment leur ferme condamnation du refus opposé au prévenu, Mounir Louati, détenu dans l’affaire dite de « la manifestation du 14 janvier », d’assister aux obsèques de sa mère.

Dans un communiqué paru ce vendredi 18 Mars, une trentaine d’avocats, dont certains font partie du collectif de défense du détenu en question, dénonce « la poursuite de la vindicte contre Mounir Louati après le décès de sa mère de chagrin, suite l’élévation, par la Cour d’appel, de la peine qui lui est infligée d’un à trois mois ».

« Bien que sa famille ait obtenu une autorisation du procureur général de ladite Cour, lui permettant d’être présent aux funérailles de sa défunte mère, en demandant à la famille de ramener une voiture à la prison de Mornaguia, un refus leur a été opposé, sous prétexte de la désapprobation de l’autorité de tutelle », ajoutent-ils.

« Devant la récurrence de l’obstination de l’administration dans l’application des décisions judiciaires, ce qui laisse penser à une politique délibérée », les signataires du communiqué considèrent un tel agissement, comme « un signe grave dans la manière de traiter les détenus, ce qui est contraire aux lois tunisiennes en vigueur, et aux traités internationaux ratifiés par l’Etat tunisien ».

Les avocats demandent au comité général des prisons et de la rééducation « de permettre au prisonnier, Mounir Louati, ce que lui accorde la loi et les dispositions réglementaires, et d’épargner cette institution de l’instrumentalisation politique ».

Gnetnews