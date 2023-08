Tunisie : Un encombrement constaté dans 191 boulangeries suite à une opération de contrôle, selon le ministère du Commerce

Dans le cadre des campagnes de contrôle, menées conjointement par les ministères du Commerce et de l’Intérieur, les équipes de contrôle économique ont procédé, les 30 et 31 juillet, à la saisie de 105 tonnes de farine subventionnée, 1,58 tonnes de farine de qualité supérieure, et ont levé 249 infractions.

Les services de contrôle ont lancé, dimanche 30 juillet, des campagnes de contrôle intensives dans l’ensemble des gouvernorats de la république.

Ces campagnes ont permis de contrôler 1153 boulangeries classées réparties sur 166 régions. Quelque 951 boulangeries sont en état d’activité, et en train de fabriquer ou de vendre le pain subventionné au public, souligne ce mardi 01er août le ministère du Commerce, dans un communiqué.

Un encombrement a été constaté dans 191 boulangeries, soit 20 % de celles qui ont été contrôlées.

Les équipes de contrôle ont, par ailleurs, relevé, des dépassements liés à l’utilisation inappropriée des produits subventionnés, en les vendant, d’une manière contraire aux procédures légales, outre la hausse illégale des prix, et la violation du principe de transparence des transactions commerciales.

Les services de contrôle ont relevé 249 infractions économiques, saisi 105 tonnes de farine subventionnée, 1,58 tonnes de farine de qualité supérieure, et 150 pains subventionnés, lesquels étaient destinés, à l’alimentation du bétail.

Les équipes de contrôle ont constaté une amélioration en matière d’approvisionnement en pain subventionné, lequel serait consolidé, en continuant à contrer les pratiques illégales, en prenant les dispositions nécessaires pour améliorer l’offre et faire face à la demande supplémentaire de pain.



