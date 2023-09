Tunisie : Un enfant subsaharien de 03 ans perdu retrouvé à Kasserine (DGGN)

Le porte-parole de la garde nationale annonce ce mardi 05 septembre que des patrouilles de la garde nationale de Kasserine ont retrouvé un enfant d’Afrique subsaharienne, âgé de 03 ans, qui était perdu et tout seul.

Le môme en question a été ramené et confié à la brigade d’investigation dans les crimes contre la femme et l’enfant de la garde nationale de Kasserine. Il a été pris en charge par le service d’action sociale du district de la garde nationale de Kasserine, et a été nourri étant donné qu’il avait trop faim, ajoute la DGGN, postant une vidéo de cette opération.

La brigade en question a procédé, en coordination avec le délégué de la protection de l’enfance à Kasserine, qui a consulté, à son tour, le juge de la famille au tribunal de première instance de Kasserine. Celui-ci a ordonné des dispositions urgents pour transférer l’enfant à l’Institut national de protection de l’enfance à Tunis.

Gnetnews