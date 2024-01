Tunisie : Un kiosque à journaux vend de la drogue à Ettadhamen, son propriétaire arrêté

Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation du propriétaire d’un kiosque à journaux, dans la région d’Ettadhamen, situé devant un lycée de la région, qui commercialisait des cachets, particulièrement, au rang des élèves.

Cette opération est intervenue dans le cadre de la poursuite des réseaux opérant dans le domaine de commercialisation de drogue, notamment dans l’environnement des institutions scolaires. Elle a été menée par des agents et cadres du district de la garde nationale de la Cité Ettadhamen, appuyées par des unités de la garde nationale de l’Ariana, à l’issue d’une série d’investigations, et de traques en coordination avec le parquet.

Une somme d’argent et des cachets ont été saisis, dans un premier temps, dans le local en question, la quantité restante a été retrouvée dans son domicile et est estimée à 1000 comprimés et 120 grammes de cocaïne, selon la même source.

Le suspect a été placé en détention préventive sur ordre du parquet, en parachevant les dispositions nécessaires à son sujet.

Gnetnews