Tunisie : Un lundi 21 aoÃ»t nuageux et pluvieux, mais toujours chaud !

Tunisie : Un lundi 21 août nuageux et pluvieux, mais toujours chaud !

L’automne commence à envoyer des signes annonciateurs, à l’heure où le mois d’août entame sa dernière décade.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit un temps, passagèrement, nuageux dans la plupart des régions, des nuages qui se densifient, progressivement, dans la régions Est. Des pluies locales sont attendues, l’après-midi, dans les régions du Nord-Ouest et du Centre-Ouest, avec l’apparition de foyers orageux, et chute de grêle à des endroits limités.

Le vent soufflera, relativement fort, ce lundi 21 août, près des Côtes Est, et au Sud, avec des tempêtes de sable locales ; il sera faible à modéré dans le reste des régions.

Les températures maximales seront comprises entre 28 et 34° dans les régions côtières, au Sud-est, et sur les hauteurs, et entre 35 et 41° dans le reste des régions.

