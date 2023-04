Tunisie : Un magasin fermé, et marchandises saisies à la Manouba, Tunis, Nabeul, le Kef…

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations annonce que sa direction régionale de Bizerte a procédé en collaboration avec les services sécuritaires et les services régionaux et locaux hier, mercredi 12 avril, à la mise en exécution d’une décision de fermeture, contre un vendeur agréé au marché de gros à Zerzouna, pour avoir manipulé les prix la première semaine du mois de Ramadan.

Quelque 6.5 quintaux de farine subventionnée ont été, par ailleurs, saisis à la Manouba, pour « violation des formalités de la subvention », dans le cadre de la campagne de contrôle conjointe (sécurité et garde nationales, et douane).

52 kg de bananes ont été, par ailleurs, confisqués pour hausse des prix.

Les services de contrôle ont levé, dans le même gouvernorat, 37 infractions pour « non affichage des prix », « hausse illicite des prix », « absence de factures à la vente et à l’achat », utilisation d’une balance contraire aux normes légales…

Les équipes de contrôle économique de Tunis ont, par ailleurs, procédé à la saisie de 350 kg de farine, semoule, riz, café pour pratiques spéculatives de la part d’un commerçant de produits alimentaires à Montfleury.

La marchandise a été réinjectée dans les circuits formels, en attendant d’en déposer les recettes au trésor public. Un PV a été rédigé contre le contrevenant pour « dissimulation de marchandise ».



Les services de contrôle du Kef ont procédé, en collaboration avec les services de police municipale de Tejrouine, à la saisie de 03 tonnes de farine subventionnée, pour « violation des procédures de subvention ». Un PV a été rédigé contre le contrevenant, en attendant que lui soient infligées, des sanctions administratives.

Les services de contrôle économique à Nabeul ont procédé, en collaboration avec la police municipale, lors d’un contrôle sur les routes à la saisie de 5.7 tonnes de pommes de terre, pour « possession et commercialisation, contrairement à la réglementation en vigueur, et en dehors des circuits de distribution formels ».

Gnetnews