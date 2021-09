Tunisie : Un mandat de dÃ©pÃ´t Ã©mis contre le dÃ©putÃ© suspendu, Lotfi Ali

Tunisie : Un mandat de dépôt émis contre le député suspendu, Lotfi Ali

Le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis hier, mardi 31 août, un mandat de dépôt contre Lotfi Ali, député suspendu, en relation avec l’un des marchés du transport du phosphate.

Le premier substitut du juge d’instruction dudit pôle, Kamel Safsafi, a déclaré à la TAP, que Lotfi Ali, placé en détention préventive depuis des jours pour les besoins de l’enquête, a été incarcéré à la prison de Mornaguia, en vertu d’un mandat de dépôt, suite à son audition sur un marché de transport du phosphate.

Une interdiction de voyage a été, par ailleurs, décidée contre Lotfi Ali, dans un deuxième marché analogue, a-t-il ajouté.

Lotfi Ali est objet de poursuites dans trois affaires, son interrogatoire a été reporté dans la 3ème affaire, liée au blanchiment d’argent ; un recours intenté contre lui depuis 2019.

Le membre de l’Assemblée suspendu a été arrêté le 21 août à Lafayette, alors qu’il était objet de trois avis de recherche pour la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers de la garde nationale d’el-Aouina, pour « faux et usage de faux, malversation financière, blanchiment d’argent, enrichissement illicite et conflits d’intérêt ».

