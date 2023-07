Tunisie : Un nouveau siège de la STEG inauguré à Bizerte

Un nouveau siège de la Société nationale d’électricité et du gaz (STEG), construit récemment moyennant un coût de 5 millions de dinars, a été inauguré, à Menzel Bourguiba (Bizerte).

Présidant la cérémonie d’inauguration, le gouverneur de Bizerte a souligné la détermination des différents services de l’Etat, centraux, régionaux et locaux, à renforcer davantage les équipements collectifs, notamment les espaces administratifs et de services de proximité, et destinés, principalement, au citoyen, rapporte ce jeudi un communiqué du gouvernorat de Bizerte.

Le nouveau siège de la STEG s’étend sur une superficie de 3000 mètres, et est constitué de trois étages, y compris le Rez-de-chaussée. Il est constitué d’un ensemble de bureaux administratifs, et d’espaces de services destinés aux clients, outre d’autres services techniques et espaces modernes.

Gnetnews