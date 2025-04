Tunisie: Un nouvel hÃ´pital pour enfants verra le jour Ã  La Manouba

Tunisie: Un nouvel hôpital pour enfants verra le jour à La Manouba

L’Assemblée des représentants du peuple a tenu mardi 29 avril 2025 une séance plénière présidée par Ibrahim Bouderbala, en présence du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani. Les députés ont adopté à une large majorité le projet de loi portant approbation de l’accord de siège entre la Tunisie et le Conseil arabe des spécialités de santé, visant à implanter un bureau de coordination à Tunis.

Ce bureau permettra de renforcer la coopération régionale dans le domaine de la formation médicale spécialisée, de valoriser l’expertise tunisienne et de positionner la Tunisie comme pôle de référence dans le Maghreb et en Afrique du Nord. Il facilitera aussi la délivrance de certifications médicales reconnues à l’échelle arabe et encouragera l’attractivité de la Tunisie comme destination de formation et de tourisme médical.

Durant les débats, plusieurs députés ont salué les efforts du ministère dans la réforme du système de santé, tout en appelant à améliorer l’équipement des structures publiques, à garantir l’accès aux médicaments, notamment pour les maladies rares, et à endiguer la fuite des compétences médicales à l’étranger.

Le ministre de la Santé a assuré que la réforme sanitaire en cours, conduite dans le cadre de la vision présidentielle, vise à reconstruire un système équitable, moderne et ancré dans les régions défavorisées. Il a également annoncé l’ouverture prochaine d’un hôpital pédiatrique à Sidi Hassine (Manouba) et le lancement de projets de numérisation dans les hôpitaux. Le recours à l’intelligence artificielle, avec l’appui des compétences tunisiennes de la diaspora, est déjà en phase d’expérimentation dans l’interprétation d’images médicales.

Le projet de loi a été adopté par 126 voix pour, 3 abstentions et aucun vote contre, à l’issue d’une session de plus de neuf heures.

Gnetnews